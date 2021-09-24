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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, kentteki okullarda incelemelerde bulundu

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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, kentteki okullarda incelemelerde bulundu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan kökrek, il merkezindeki bazı liselerde incelemelerde bulundu.

İl merkezi ve ilçelerdeki okul ziyaretlerine devam devam eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek; Öğretmen Nurgül Gelturan Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi, Naci Nökçe Anadolu Lisesi ve Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek birtakım incelemelerde bulundu. Okullarda, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet eden Kökrek, onların istek ve taleplerini dinledi. Okulların bölümleri gezerek okul yöneticilerinden öğrenci sayısı, sınıf mevcutları, korona virüs tedbirleri kapsamında okulda alınan tedbirleri ve eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler alan Kökrek, eğitim kurumlarının durumunu yerinde görmek ve sorunları tespit etmek amacıyla okul ziyaretlerinde bulunduklarını belirterek,"Okullarımızı ziyaret ederek idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle görüşüyoruz. Onların sorun, istek ve dileklerini yerinde dinlemek istiyoruz. Okullarımızı ziyaret etmeyi sürdüreceğiz. Varsa sorunları yerinde tespit ederek çözüm yollarını üreteceğiz." dedi.

Öte yandan okul ziyaretleri sırasında 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde aniden rahatsızlanan ve kaldırılan hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiği Öğretmen Nurgül Gelturan Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi 10-B sınıfı öğrencisi Asiye Adıgüzel ile okulunda bir araya gelen Kökrek, öğrenci Asiye Adıgüzel ile bir süre sohbet edip derslerinde başarılar diledi.

Okul ziyaretlerinin yanı sıra"Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" değerlendirme toplantısına katılan Kökrek, proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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