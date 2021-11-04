Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, enstrüman kurslarını ziyaret etti

AĞRI (Bültenler) - Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il merkezindeki Kadir Has Ortaokulu ile Naci Gökçe Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okul yöneticiler tarafından karşılanan Kökrek, okul yöneticilerinden okullarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sınıf öğretmenlerine yönelik il genelinde başlatılan "Okulumda 1001 Ses Var" projesi kapsamında okullarda açılan enstrüman kurslarını denetleyen Kökrek, öğretmenlerle görüşerek bir süre sohbet etti. Kurslara ilişkin müzik öğretmenlerinden bilgiler alan Kökrek, müziğinin önemine dikkat çekti. Kökrek,"Okulumda Binbir Ses Var Projesi kapsamında her öğretmenimizin bir enstrüman çalması ve öğrendiği bu enstrümanı öğrencilerine öğretmesi hedeflenmektedir. Bu sayede, öğretmenlerimiz kendilerini geliştirdikleri gibi öğrencilerinin de gelişimlerine katkı sağlayacaktır"dedi.

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