Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Cumhuriyet Anadolu Lisesini inceledi

Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, ilk olarak okul bahçesine parke döşenmesini yapan işçilerle bir süre sohbet edip çalışmalarında kolaylıklar diledi. Okulun bahçe düzenlemesine bakan Kökrek, okul bölümlerinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Kökrek, öğrencilerin derslerindeki başarısını artırmak için ne gibi tedbirler alınabileceği, nasıl uygulamalar yapılabileceği konusunda öğretmenlerle fikir alışverişinde bulundu. Öğrencilerin eğitim seviyesinin artırılması için öğretmenlere büyük görevler düştüğünü, öğretmenlerin de bu görevlerini büyük bir azimle yerine getireceklerine inancının tam olduğunu belirten Kökrek, öğretmenlerin talep, öneri ve sorunlarını dinledi.Öğretmenlerin, öğretmen odasının yenilenmesi talebini geri çevirmeyen Kökrek, öğretmen odasının yenilmesi talimatını verdi. Öğretmenler tarafından İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanması ve göreve başlaması dolayısıyla hazırlananhoş geldinpastası sürprizine teşekkür eden Kökrek, okul müdürü Cemal Efe'den okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Burada okul koridorları gezen ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Kökrek, daha sonra okuldan ayrıldı. Kökrek'in okul ziyaretine Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş eşlik etti.

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