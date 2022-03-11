Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğünden TÜBİTAK başarısı

AĞRI (Bültenler) - Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce,TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülmekte olan 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları ve TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında son 5 yılın en iyi başvurusu gerçekleştirildi.

-"Yarışmalara rekor başvuru"

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in başkanlığındaki ekibin başarılı çalışmaları sonucunda, TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında 2021 yılında 6 olan başvuru sayısı 2022 yılında 852 başvuru ile Van Bölgesinde 2'inci, Türkiye'de ise 6'inci sıraya yükseldi.Aynı ekibinin yine özveri ve gayretli çalışmalarında, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında 2021 yılında 29 olan başvuru sayısı 2022 yılında 197 başvuru ile Van Bölgesinde 3'üncü, Türkiye'de ise 31'inci sırada yerini aldı. Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Ağrı'da lise ve ortaokul öğrenimine devam eden öğrencileri sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmaların gelişimine katkı sağlamak için 2204-A/B Araştırma Projeleri Yarışmalarının ve benzer çalışmaların önemine değindi. Kökrek, yarışmalarda emeği geçen başta TÜBİTAK Ağrı Ar-Ge Birim temsilcisi Zülfinaz Şahin olmak üzereil genelindeki idareci, öğretmen ve öğrencilereteşekkür etti.

Bültenler / Güncel