Ağrı Mili Eğitim Müdürü Tekin, Diyadin ilçesinde incelemelerde bulundu
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Faruk Tekin, Diyadin, Ağrı, Güncel

Ağrı Mili Eğitim Müdürü Tekin, Diyadin ilçesinde incelemelerde bulundu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Diyadin ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

11.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:19
Ağrı Mili Eğitim Müdürü Tekin, Diyadin ilçesinde incelemelerde bulundu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Diyadin ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Aslan'dan ilçede yürütülen proje ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan ve İl Mili Eğitim Müdürü Tekin, ilçe müdürlüğü Sosyal Etkinlikler ve Sanat Merkezinde mezunlara yönelik açılan DYK kurs öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Doğan ve İl Mili Eğitim Müdürü Tekin, buradan Diyadin Mollalara Ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Okulda kurulan curling oyununu oynayan Kaymakam Doğan ve İl Mili Eğitim Müdürü Tekin, çekişmeli geçen curling oyununda beraber kalarak dostluk kazandı. Öğrencilerin curling oyununu izleyen Kaymakam Doğan ve İl Mili Eğitim Müdürü Tekin, başarılı öğrencileri tebrik etti. Daha sonra Oğuloba İlkokuluna geçen Kaymakam Doğan ve İl Mili Eğitim Müdürü Tekin, ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot dağıttı. Okulun lojmanında kalan sınıf öğretmeni Cihan Ozan'ın evine misafir olan Kaymakam Doğan ve İl Mili Eğitim Müdürü Tekin, öğretmen Ozan ile bir süre sohbet etti. Öğretmen Ozan'ın çay ikramını geri çevirmeyen Kaymakam Doğan ve İl Mili Eğitim Müdürü Tekin, öğretmen Ozan'ın taleplerini dinledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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