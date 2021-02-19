Ağrı merkezli tefecilik operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Ağrı, İstanbul ve Denizli'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Ağrı, İstanbul ve Denizli'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, il genelinde tefecilikle ilgili ihbar ve şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ağrı, İstanbul ve Denizli'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 18 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda senet ve silah ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez