Ağrı merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
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Ağrı merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

06.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:30
Ağrı merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Ağrı ve Van'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, gözaltına alınan 14 kişiden 9'u tutuklandı.

Ağrı ve Van'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, gözaltına alınan 14 kişiden 9'u tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan 3 ayrı soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığını organize ettikleri belirlenen 11 zanlı ve bunlarla irtibatlı 10 kişi tespit edildi.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde ve Van'da yapılan eş zamanlı operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda sahte belge yapımında kullanılan bir bilgisayar kasası ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 9'unun tutuklandığı soruşturma kapsamında, diğer şüpheliler hakkında ise işlem yapıldı.

Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 348 göçmenin de yakalandığı operasyonlarda, göçmen kaçakçılığında kullanılan 14 araca da el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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