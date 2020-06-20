Ağrı merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonuna 26 tutuklama Ağrı merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonuna 26 tutuklamaAĞRI merkezli, İran ile Van ve Tekirdağ illerini de kapsayan uluslararası düzeyde göçmen kaçakçılığı suçunu organize eden şüpheli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi tutuklanırken, 642 göçmen yakalandı.

Ağrı merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonuna 26 tutuklama

AĞRI merkezli, İran ile Van ve Tekirdağ illerini de kapsayan uluslararası düzeyde göçmen kaçakçılığı suçunu organize eden şüpheli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi tutuklanırken, 642 göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ağrı merkezli, İran ülkesi ile Van ve Tekirdağ illerini de kapsayan Uluslararası düzeyde göçmen kaçakçılığı suçunu organize eden şüpheli şahıslara yönelik teknik ve fiziki takipli çalışmalar yapıldı. Geçen 16 Haziran'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yurda yasal olmayan yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 642 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan 26 şüpheli tutuklanarak cezaevine kondu.

Operasyonda, sahte belge düzenlenmesinde kullanılan kaşe, numaratör, baskı makinaları, bilgisayar ve çok sayıda sahte pasaport ile sahte ikamet izin belgesi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet silah ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi. 26 araca adli mercilerce el konuldu.

Kaynak: DHA