Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 25 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Ağrı merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Ağrı merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin Doğu Anadolu Bölgesi güncel mahrem yapılanması ve para trafiğini deşifre etmek amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirdikleri operasyonda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılardan 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 22'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez