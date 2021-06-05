Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 25 zanlıdan 3'ü tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 25 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 25 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ağrı merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin Doğu Anadolu Bölgesi güncel mahrem yapılanması ve para trafiğini deşifre etmek amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirdikleri operasyonda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılardan 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 22'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

FETÖ elebaşının akrabası Selahaddin Gülen 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklandı
FETÖ elebaşının akrabası Selahaddin Gülen "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı
Son Dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı
Son Dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı
MİT'in operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği'...
MİT'in operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, "silahlı terör örgütü yöneticiliği"...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Nikos Dendias Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Nihat Özdemir Merih Demiral Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 25 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 10:43:46. #1.15#

title