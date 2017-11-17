Ağrı Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
Ağrı merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılmasına ilişkin düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Ağrı merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılmasına ilişkin düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin askeri yapılmasına ilişkin Ağrı merkezli, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Erzurum, Trabzon, Karaman, Giresun, Malatya, Balıkesir ve Kırklareli'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 32 muvazzaf askerden 26'sı gözaltına alındı.
Diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.