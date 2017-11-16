Ağrı Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Ağrı merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 32 muvazzaf asker için gözaltı kararı verildi.



Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin askeri yapılmasına ilişkin Ağrı merkezli, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Erzurum, Trabzon, Karaman, Giresun, Malatya, Balıkesir ve Kırklareli'nde muvazzaf bir albay, bir binbaşı, 4 yüzbaşı, 7 üsteğmen, 2 teğmen ve 17 astsubay hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı çıkarıldı.



Karar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, Ağrı merkezli 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Örgütün askeri yapılanmasında oldukları belirtilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.





Öte yandan, aranan zanlılardan birinin Bosna Hersek, birinin de KKTC'de olduğu öğrenildi.