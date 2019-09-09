Ağrı merkezli düzenlenen FETÖ operasyonu
Ağrı merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 4 zanlı serbest bırakıldı.
Ağrı merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 4 zanlı serbest bırakıldı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı, Erzurum, Yozgat ve Muş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında, örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten mahrem imamların kullandığı operasyonel hatlarla iletişim kurdukları, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün finans kaynağı Bank Asya'da para arttırımı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alınmıştı.