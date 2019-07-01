Ağrı merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Ağrı merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüte müzahir derneklere üye olan, haklarında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğüne dair ifadeler ve teşhisler bulunan, Bank Asya'da hesapları olduğu tespit edilen 5 öğretmen, 1 astsubay ve 2 sivil olmak üzere 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Ağrı merkezli Ankara, Bursa, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda söz konusu 8 zanlıdan 7'si gözaltına alındı.

Firari olan bir öğretmenin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA