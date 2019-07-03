Ağrı merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu

Ağrı merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 7 zanlı serbest bırakıldı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı merkezli Ankara, Bursa, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılık ifadelerinin ardından, 4'ü ise tutuklanma talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında firari olan bir öğretmenin de arandığı öğrenildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüte müzahir derneklere üye olan, haklarında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğüne dair ifadeler ve teşhisler bulunan, Bank Asya'da hesapları olduğu tespit edilen 5 öğretmen, 1 astsubay ve 2 sivil olmak üzere 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, düzenlenen eş zamanlı operasyonla 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA