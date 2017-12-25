Ağrı Merkezli 4 İlde Hayvan Dolandırıcılığı Operasyonunda 16 Tutuklama

Ağrı merkezli, Iğdır, Van ve Kocaeli illerinde hayvan dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Ağrı merkezli Iğdır, Van ve Kocaeli illerinde kendilerini Ağrı Gıda kendilerininmiş gibi gösterip, hayvan sahibi kişileri çeşitli mekanlarda ve otellerde ağırlayarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Mahkemeye sevk 20 şüpheliden 16'sı tutuklanırken, 3 şüphelinin adli denetim şartıyla, 1 şüphelinin ise savcılık makamınca serbest bırakıldığı bildirildi. - AĞRI