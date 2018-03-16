Ağrı Merkezli 14 İlde Bylock Operasyonuna 8 Tutuklama
Ağrı merkezli 14 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonlarda Bylock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 18 şüpheliden 8’i tutuklandı.
Ağrı merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonlarda Bylock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gerçek Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik Ağrı merkezli 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şahıs adli makamlara sevk edilmiş, şahıslardan 8'i tutuklanırken, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 10 şahıs adli kontrolle serbest kalmıştır" denildi. - AĞRI