Ağrı Mart ayında dondu
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Ağrı Mart ayında dondu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ağrı Mart ayında dondu

Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oldu.

Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oldu.

Ağrı'da Mart ayında etkili olan kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının durmasıyla birlikte etkili olan don nedeniyle bina çatılarında ve ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu. Musluklardan akan suların bile donduğu kentte kış, Mart ayında olmasına rağmen etkisini sürdürmeye devam ediyor. - AĞRI

Ağrı Mart ayında dondu
Ağrı Mart ayında dondu
Ağrı Mart ayında dondu
Ağrı Mart ayında dondu
Ağrı Mart ayında dondu
Ağrı Mart ayında dondu
Ağrı Mart ayında dondu
Ağrı Mart ayında dondu
Ağrı Mart ayında dondu
Ağrı Mart ayında dondu
Ağrı Mart ayında dondu
Ağrı Mart ayında dondu
Ağrı Mart ayında dondu
Ağrı Mart ayında dondu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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