Ağrı M Tipi Cezaevi'ndeki Su Kuyusunda Gaz Sızıntısı

Ağrı'da, cezaevinde kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilenen bir uzman çavuş, tedavi için Ankara'ya sevk edildi.



Ağrı M Tipi Cezaevinde 22 gün önce, cezaevinde su ihtiyacının karşılanması için açılan ancak tahliller sonucu suyun sağlıklı olmaması sebebiyle kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilenen uzman çavuş Yılmaz Özden'in tedavi gördüğü Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinden Ankara'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı.



Özden, tedavisine devam edilmesi için ambulans helikopter ile Ankara GATA'ya gönderildi.



Olayın geçmişi



Ağrı M Tipi Cezaevinde 22 gün önce yaşanan olayda, kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilenen 45 asker ile aralarında polis, sağlık ve itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 58 kişi hastaneye kaldırılmıştı.



Durumu ağır olan jandarma er İdris Gülek ile uzman çavuş Yılmaz Özden, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) getirilmişti.



Er İdris Gülek dün akşam saatlerinde şehit olmuş, Özden ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.