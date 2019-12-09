Ağrı'lı Güreşçilerden 9 Madalya

09.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:18

Ağrılı güreşçiler müsabakalarda 9 madalya kazanarak yarışmaları tamamladı.

Elazığ 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda yapılan heyecan dolu maçlara 8 ilden 136 sporcu katıldı.Ağrı'dan da müsabakalara 11 sporcu antrenör Oğuz Öztemiz eşliğinde katılım sağladı.

Ağrı'lı sporcular Greko-romen stilde;34-38 kg Cihan Elkatmış 1. Olurken, 41 kg Halit Bayeğ 3. cü, 44 kg Cihat Elkatmış 2.ci,, 48 kg Ferhat Karakuzu1.ci,, 52 kg Adem Güllü 1.ci,57. kg Abdulkadir Taşin ise 3.olarak müsabakaları tamamladılar.

Serbest stilde ise; 38kg Azad Ekinci 3. Oldu, 41kg Ramazan Mert Demir 3.oldu 62 kg Haktan Yılmaz 3. Olma başarısı gösterdiler.

Ağrı'lı güreşçiler takım halinde ise topladıkları 122 puan ile dördüncü elde edip yarı finale yükselme hakkı elde etti.

KOLU KIRILAN SPORCUYA ZİYARET

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Elazığ ilinde yapılan "Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Müsabakalarında, yarı final mücadelesinde rakibi ile girdiği pozisyon sonucu kolu kırılan Ağrı'lı güreşçi Abdulkadir Taşin'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Taşin ailesi duyarlı davranışlarından dolayı Spor Şube Müdürü Cemil Budak'a ve antrenör Oğuz Öztemiz'e teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler