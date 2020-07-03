AĞRI Leyla'nın tutuklu amcası: O benim ciğerim, nasıl böyle bir şey yaparım? Leyla'nın tutuklu amcası: O benim ciğerim, nasıl böyle bir şey yaparım? (2) (AVUKAT AÇIKLAMASI)'LEYLA'NIN ÖLÜMÜNDE, İNSAN ELİ, MÜDAHALESİ VAR'Ağrı'da, kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasının bugün görülen duruşmasının ardından açıklama yapan anne...

Leyla'nın tutuklu amcası: O benim ciğerim, nasıl böyle bir şey yaparım? (2) (AVUKAT AÇIKLAMASI)

'LEYLA'NIN ÖLÜMÜNDE, İNSAN ELİ, MÜDAHALESİ VAR'

Ağrı'da, kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasının bugün görülen duruşmasının ardından açıklama yapan anne Şükran ve baba Nihat Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç, Leyla'nın insan eliyle öldürüldüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:

"Dava ile ilgili sanık avukatları süre talep etti. Buna binaen mahkeme 2 Ekim'e ertelendi. Önümüzdeki duruşma karar duruşması olacak. Bize mütalaaya karşı diyeceklerimiz soruldu. Biz de konu hakkında ayrıntılı beyanlarda bulunduk. Leyla Aydemir'in kaçırılmayıp kendiliğinden yürüdüğü yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Biz bunu delillerle ispatlamaya çalıştık. Birileri onu kaçırıp öldürdü ve dereye attı. Dolayısıyla duruşmada belirttiğimiz gibi kaçırılmadan önce çocuğun boynunda iki tane kolyenin olduğu ip var ve birbirine dolanmış. Çocuğun bu ipleri kendiliğinden, boynundan çıkarmış olması mümkün değildir. İnsan eli, müdahalesi vardır. Elbiselerinin çıkarılıp dereye atılmasında da bir algı oluşturma vardır. Bu konu hakkında bütün dosya kapsamı, tanık beyanları, HTS raporları, bilgi ve belgeleri hazırlayıp mahkemeye sunduk. Önümüzdeki celse karardan önce tekrar ayrıntılı beyanlarımızı esasa ilişkin aktaracağız. Önceki beyanlarda söylediğimiz gibi halkımızın içi rahat olsun. Konu ile ilgileniyoruz. Gerekli cezalarla bu işin sorumluları cezalarını çekeceklerdir."

'BABA DA KIZININ KATİLLERİNDEN ŞİKAYETÇİDİR'

Ailenin, kızlarının ölümünden sorumlu olan kişiler hakkında şikayetçi olduğunu kaydeden avukat Tunç, "Önceki duruşmada baba, konuya ilişkin olarak şunu söylemişti; 'Faillerin gerçekten bu işi yaptıklarına yönelik bir delilim elimde yok. Bu yüzden bu işi bunlar yapmıştır diyemem. Ancak kim yapmış olursa olsun onlardan şikayetçiyim' demişti. Anne de aynı şekilde hem fiilden hem işi yapanlardan şikayetçi olmuştu. Tabi biz de mahkemeye işin teknik boyutunu mahkemeye açıkladık. Sonuç itibari ile bu iş birileri tarafından yapılmış. Kim olursa olsun müştekiler yani anne ve baba bu kişilerden tabii ki şikayetçidir. Yoksa kimse kızının katilinin ceza almamasını istemez. Böyle bir durum söz konusu değildir. Yani bu konu hakkında söylediğim gibi baba da kızının katillerinden şikayetçidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA