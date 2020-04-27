AĞRI-Leyla'nın duruşması, 3 Temmuz'a ertelendi-ARŞİV
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AĞRI-Leyla'nın duruşması, 3 Temmuz'a ertelendi-ARŞİV

Leyla'nın duruşması, 3 Temmuz'a ertelendiAĞRI'da, kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu, 7 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşması koronavirüs salgını nedeniyle sadece avukatların katılımıyla yapıldı.

AĞRI-Leyla'nın duruşması, 3 Temmuz'a ertelendi-ARŞİV
27.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:21

Leyla'nın duruşması, 3 Temmuz'a ertelendi

AĞRI'da, kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu, 7 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşması koronavirüs salgını nedeniyle sadece avukatların katılımıyla yapıldı. Amca Yusuf Aydemir'in tutukluluğunun devamına karar verilen duruşma, 3 Temmuz'a ertelendi.

Kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde, 15 Haziran 2018 tarihinde kayboldu. Tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde cansız bedeni bulundu. Su içinde bulunan küçük kızın babası Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir (33), 18 Temmuz günü 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

7 SANIĞA DAVA AÇILDI

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mehmet Ali Aydemir'in de aralarında olduğu 7 sanık hakkında 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'na dava açıldı.

BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI, ANNE OLDU

Davanın 20 Eylül 2019 günü görülen ilk duruşmasında, baba Nihat Aydemir sanıklardan şikayetçi olmadı. Anne Şükran Aydemir ise şikayetçi oldu. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir hakında, suçu işlediğine yönelik somut deliller bulunduğu ve dinlenilmeyen tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimali olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.

19 Aralık 2019 günü dosya üzerinden yapılan tutukluluk değerlendirmesinde ise Mehmet Ali Aydemir, 'mevcut delil durumu ile tutuklulukta geçen süre ve dosyanın geldiği aşamayı' dikkate alınarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (29) ve Yusuf Aydemir (43), Besim Dursun (48) ve eşi Hatun Dursun (56), Ayşe Artam (38) ve eşi Yıldırım Artam'ın(41) yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasına koronavirüs salgını nedeniyle sadece avukatlar alındı.

Tutuksuz sanıkların, bu celse muaf tutulduğu duruşmaya, tutuklu amca Yusuf Aydemir cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti amcanın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Hümeyra PARDELİ/AĞRI, (DHA)-

Kaynak: DHA

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