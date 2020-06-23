Ağrı KYK yurtları öğrenciler için hazırlanıyor
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Ağrı KYK yurtları öğrenciler için hazırlanıyor

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlar yeni döneme hazır hale getiriliyor.

Ağrı KYK yurtları öğrenciler için hazırlanıyor
23.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:52

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlar yeni döneme hazır hale getiriliyor. 1380 vatandaşa ev sahipliği yapan Ağrı KYK yurtları öğrenciler için detaylı olarak bakım ve onarımdan geçiriliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de Mart ayında ilk vaka ortaya çıkan yeni tip korona virüs nedeniyle boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlar detaylı bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra dezenfekte ediliyor.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İran'dan getirilen toplam 930 vatandaş yanı sıra 450 askeri personel olmak üzere toplamda bin 380 kişi 14 gün boyunca ki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Ahmed-i Hani ve Abdurrahim Arvasi Yurtlarında konakladı. Karantina sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenci yurdunda geniş çaplı temizlik başlatıldı. Yurtlarda korona virüs sürecinde de öğrencilerin eşyalarına hiçbir zarar gelmemesi için tüm dolaplar kilitlendi.

Yeni eğitim öğretim döneminde; öğrencilerin oda paylaşımları mesafe kuralına riayet ederek yapılacak. Öncelikle öğrenciler yurtlara alınmaya başladıktan itibaren dezenfekten el temizliği ve mesafe kurallarına riayet edilecek. Öğrenciler geldikten sonra da Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu bütün kurallara uyulmasına özen gösterilecek. - AĞRI

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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