Ağrı, kurulan asfalt plentiyle yeni bir görünüme kavuşacak
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Ağrı, kurulan asfalt plentiyle yeni bir görünüme kavuşacak

Ağrı, kurulan asfalt plentiyle yeni bir görünüme kavuşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ağrı Belediyesi, saatte 340 ton asfalt üretme kapasitesiyle bölgenin en büyük asfalt plenti olma özelliği gösteren tesisin açılışını büyük bir coşkuyla yaptı.

Ağrı Belediyesi, saatte 340 ton asfalt üretme kapasitesiyle bölgenin en büyük asfalt plenti olma özelliği gösteren tesisin açılışını büyük bir coşkuyla yaptı.

Ağrı'da, Ağrı Belediyesinin çalışmaları sonucu bölgeye kazandırılan ve bölgenin en büyük asfalt plenti olarak hizmete giren tesisin açılışı için program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim okunması ve halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Asfalt plentinin açılış programında konuşan Ağrı Valisi Osman Varol, yapılan bu yatırımın bir vizyon olduğunu belirterek, "Bu yatırımları yaparken ortaya öncelikle bir vizyon koymak gerekiyor. Burada kurulan bu tesis bir vizyonun sonucu olan bir tesistir. Bu kapasitede böyle modern bir asfalt tesisinin bugün burada kurulmuş olması, Ağrı için gerçektem bayram gibi kutlanması gereken bir gündür. Sayın Cumhurbaşkanımızın bence sevdalı ve çok önemsediğini düşündüğüm Ağrı'mız için belediyemize verdiği asfalt ithali yetkisiyle beraber bu tesisi birleştirdiğinizde Ağrı'nın çok önemli bir stratejik güce de sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Bunu gerçekleştirebilmek çok önemli bir vizyon istiyor" ifadelerine yer verdi.

Göreve geldiği günden beri Ağrı'nın daha modern bir görünüme kavuşması için gece gündüz çalıştığını belirten Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise "Siz oyunuzu verdikten sonra belki siz rahat uyumuşsunuzdur ama ben iki yıldır nasıl daha güzel bir Ağrı oluşturabiliriz diye gecemi gündüzüme katarak bir şeyler yapmaya çalıştım. Elbette ki pandeminin olumsuz katkıları oldu. Ben 2019'da göreve başladığım belediyede hayal kırıklığına uğradım. Hiçbir şeyi karşımda bulmadım. Binebileceğimiz tek bir aracımız yoktu. Ben bu manzara karşısında çok çaresiz bir şekilde Ankara'nın yolunu gidip gelerek hiçbir aracı olamayan Ağrı Belediyesinin araç ihtiyacını karşıladık. Biz başarmak zorundayız. Ağrı'yı Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız. Ankara, İstanbul ve İzmir'den sonra bu büyüklükteki bir asfalt plentine Ağrı sahip oluyor. Sadece Ağrı'nın değil tüm ilçelerin asfalt plentidir. Ağrı'da bu yıl hiçbir yol asfaltsız kalmayacak. Sayım valimizin de desteğiyle bunu başaracağız. Siyasi ayak oyunlarıyla Ağrı'nın yükselişini durdurmak isteyenlere engel olacağız. Hep birlikte hareket edeceğiz. Bu asfalt plenti bizim için 50 yıllık bir yatırımdır. Ben bu plenti alana kadar o fabrikanın önünde yattım. Her şeyi yaptım. En sonunda başardık. Burada dev bir tesis kurduk" dedi.

Büyük bir coşkuyla yapılan açılış kurban kesimi, havai fişek gösterisi ve asfalt dökümünün ardından sona erdi. - AĞRI

Ağrı, kurulan asfalt plentiyle yeni bir görünüme kavuşacak
Ağrı, kurulan asfalt plentiyle yeni bir görünüme kavuşacak
Ağrı, kurulan asfalt plentiyle yeni bir görünüme kavuşacak
Ağrı, kurulan asfalt plentiyle yeni bir görünüme kavuşacak
Ağrı, kurulan asfalt plentiyle yeni bir görünüme kavuşacak
Ağrı, kurulan asfalt plentiyle yeni bir görünüme kavuşacak
Ağrı, kurulan asfalt plentiyle yeni bir görünüme kavuşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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