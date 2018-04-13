Ağrı Kitap Yüklü Tır Devrildi 2 Ölü Hd

Kitap yüklü TIR devrildi: 2 ölü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dini kitap yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, bugün 18.20 sıralarında Doğubayazıt- Çaldıran karayolunun 25'nci kilometresinde Somkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Dorsesinde dini kitap taşıyan Mikail Askar yönetimindeki 25 D 36910 İran plakalı TIR, Somkaya köyü yakınlarında sağanak yağışında etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada, şoför Mikail Askar ve yanında bulunan 1 kişi TIR'ın ön kısmında sıkışarak hayatını kaybetti. TIR içerisindeki kitaplar etrafa saçıldı. Cesetler, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ve itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazanın meydana geliş şekli ile ilgili soruşturma başlatıldı.