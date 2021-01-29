Ağrı kayaklı koşucuların eksi 30'da milli forma mücadelesi

AĞRI Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki kayaklı koşu takımı sporcuları, milli forma için sıfırın altında 30'lara kadar düşen soğuklarda antrenmanlarını sürdürüyor. Uygun buldukları her alanı pist olarak kullanan, saç ve sakalları buz tutmasına rağmen çalışmalarını aksatmayan 40 sporcu, milli takıma seçilerek şampiyonalarda Türk Bayrağı'nı dalgalandırmayı amaçlıyor.

Ağrı'daki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün kayaklı koşu takımında yer alan 40 kadın ve erkek sporcu, eksi 30 derecenin altına inen soğuk havalara rağmen, karla kaplı alanlarda antrenman yapıyor. Her gün düzenli olarak zorlu hava koşullarına rağmen doğada çalışmalarını aksatmayan sporcuların saç ve sakallarının buz tutması verdikleri emeği gözler önüne seriyor. Kirpik, bıyık ve sakalları buz tutan sporcular, zor şartlara rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, sporcuların Türkiye şampiyonasına hazırlandıklarını söyledi. Erzurum'da geçtiğimiz günlerde yapılan yarışlar ile Bolu Gerede'de düzenlenen Balkan Şampiyonasında dereceler elde ettiklerini belirten Budak, "Soğuk hava ve zorlu doğa şartları bizi yıldırmıyor. Sporcularımız her alanda her şartta çalışmalarını sürdürüyor. Bizde elimizden geldiği kadar Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımıza katkı sunmaya çalışıyoruz. Aslında kayaklı koşunun özünde soğuk hava var. Sıcak havada antrenman yapma şansını bulamazsınız. Devamlılık esastır. Bu branş da zor bir branştır. Sporcularımız zaten antrenman esnasında ısınıyorlar" dedi.

Sporcuların çalışması için Ağrı'ya tesis kazandırılması için Valilik öncülüğünde çalışma yapıldığını kaydeden Budak, şunları söyledi:

"Önemli olan antrenman sonrası sporcularımızın sağlığını koruyacak bir barınma tesisinin olması. Ama şu anda burada öyle bir tesisimiz yok. Kayaklı koşu için bizde her yeri pist alanı olarak kullanıyoruz. Şu an olduğu gibi doğadayız. Sporcularımızı kurumumuzun araçları ile taşıyoruz. Onların sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sürdürmeleri için bütün imkanlarımızı kullanıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanda bir projemiz var. Bu proje ile Eleşkirt Kayak tesislerinde kamp eğitim merkezi kurmayı düşünüyoruz. Bu projemizi hayata geçirirsek sporcularımıza daha iyi bir imkan sağlamış olacağız. Sporcularımızdan daha iyi bir verim alacağız. Şu an için sporcularımız Bolu Gerede'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası ve Milli Takıma seçilmek için hazırlanıyor" diye konuştu.

'BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK İSTİYORUM'

Doğada zorlu şartlarda antrenman yapan milli sporculardan Cihan Kartal, "Çalışmalarımızı zor şartlar altında soğuk havada antrenörlerimizin gözetiminde sürdürüyoruz. Yeni başarılar için çalışıyoruz. Çoğu zaman yüzümüz kirpiklerimiz buz tutuyor. İnşallah emeklerimizin karşılığını başarılı olarak alırız. Üşüyoruz ama alışığız. Daha önceki yıllarda da çalışmalarımızı devam ediyoruz. Pandemi sürecinde de hazırlıklarımızı devam ettirdik. Şu anki hedefim Avusturya'da düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonasında yarışma ve ülkemizi bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek ifadelerini kullandı.

'Başarıya odaklandığımız için soğuk bize işlemiyor" diye konuştu.

Sporculardan Seher Kaçmaz ise "Hedefim 2022 Kış Olimpiyatlarında başarılı olmak. Zorlu şartlarda soğuk havaya rağmen hazırlanıyoruz. Amacımız ilimiz ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek. Soğuk hava bize engel olmuyor. Hedeflerimize odaklandığımız için soğuk bizi etkilemiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı