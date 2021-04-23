Ağrı, Kars ve Ardahan'da araç konvoyuyla çocukların 23 Nisan Bayramı kutlandı

Ardahan, Kars ve Ağrı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı oluşturulan konvoylarla kutlandı.

Ardahan, Kars ve Ağrı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı oluşturulan konvoylarla kutlandı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk bayraklarıyla donatılan bir kilometrelik araç konvoyuyla coşkuyla kutlandı.

Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan'ın talimatıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayramı evde geçiren çocukların sevinmesi için etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda kurumların iş birliğiyle oluşturulan ve Türk bayraklarıyla donatılan onlarca araç, korna ve siren sesleriyle cadde ve sokakları gezdi.

Kaymakam Karaaslan'ın da katıldığı konvoya, vatandaşlar ve çocuklar da evlerinin balkonundan destek verdi.

Bir kilometre uzunluğu bulan araç konvoyu, drone ile görüntülendi.

Kars

Kars Valiliği öncülüğünde İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve bazı kamu kurumlarının katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kortej geçişi düzenlendi.

Kars Valiliği önünce bir araya gelen yaklaşık 50 araçlık konvoy buradan hareket etti. Cumhuriyet, İnönü, Faikbey ve Kazım Karabekir Paşa Caddeleri başta olmak üzere bir çok cadde ve sokaklardan geçiş yapan konvoy balkonlardaki çocukları selamladı.

Sirenlerin çalındığı konvoy, tekrar başladığı yerde sona erdi.

Ardahan

Ardahan'da da yapılan araç konvoy ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Emniyet, jandarma ve belediyeye ait araçların valilik önünde oluşturduğu konvoy, Kongre Caddesinden devam ederek İnönü Caddesi'ne kadar sürdü.

Siren sesleriyle oluşan konvoy vatandaşların ilgisini çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez