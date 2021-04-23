Ağrı, Kars ve Ardahan'da araç konvoyuyla çocukların 23 Nisan Bayramı kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı, Kars ve Ardahan'da araç konvoyuyla çocukların 23 Nisan Bayramı kutlandı

Ağrı, Kars ve Ardahan'da araç konvoyuyla çocukların 23 Nisan Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ardahan, Kars ve Ağrı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı oluşturulan konvoylarla kutlandı.

Ardahan, Kars ve Ağrı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı oluşturulan konvoylarla kutlandı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk bayraklarıyla donatılan bir kilometrelik araç konvoyuyla coşkuyla kutlandı.

Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan'ın talimatıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayramı evde geçiren çocukların sevinmesi için etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda kurumların iş birliğiyle oluşturulan ve Türk bayraklarıyla donatılan onlarca araç, korna ve siren sesleriyle cadde ve sokakları gezdi.

Kaymakam Karaaslan'ın da katıldığı konvoya, vatandaşlar ve çocuklar da evlerinin balkonundan destek verdi.

Bir kilometre uzunluğu bulan araç konvoyu, drone ile görüntülendi.

Kars

Kars Valiliği öncülüğünde İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve bazı kamu kurumlarının katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kortej geçişi düzenlendi.

Kars Valiliği önünce bir araya gelen yaklaşık 50 araçlık konvoy buradan hareket etti. Cumhuriyet, İnönü, Faikbey ve Kazım Karabekir Paşa Caddeleri başta olmak üzere bir çok cadde ve sokaklardan geçiş yapan konvoy balkonlardaki çocukları selamladı.

Sirenlerin çalındığı konvoy, tekrar başladığı yerde sona erdi.

Ardahan

Ardahan'da da yapılan araç konvoy ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Emniyet, jandarma ve belediyeye ait araçların valilik önünde oluşturduğu konvoy, Kongre Caddesinden devam ederek İnönü Caddesi'ne kadar sürdü.

Siren sesleriyle oluşan konvoy vatandaşların ilgisini çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Vedat Bilgin Mustafa Şentop Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Muslera Ömer Ali Ünal Karaman Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ağrı, Kars ve Ardahan'da araç konvoyuyla çocukların 23 Nisan Bayramı kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 00:01:46. #1.14#

title