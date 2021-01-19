Ağrı'da yoğun kar yağışı; araçlar görünmez oldu, insanlar yürümekte zorlandı

Ağrı'da, son iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışından dolayı 442 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, şehir merkezinde ise kar kalınlığı 35 santimetreyi buldu. Şehir merkezinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, üzerinde kar biriken araçlarını güçlükçe temizleyebildi. Sokağa çıkanlar ise yürümekte bile güçlük çekti. Birçok esnaf ve vatandaş, kapılarının önünde biriken kar yığınlarını kürekle temizleyerek belediye ekiplerine yardım etti. Karla kaplı yollarda ilerleyemeyen sürücüler ise zincir takmak zorunda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR