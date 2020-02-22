Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum kara yollarında yoğun sis etkili oluyor
Ağrı'da yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı.
22.02.2020 09:35 | Son Güncelleme: 22.02.2020 09:37
Ağrı'da yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı.
Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum kara yollarında yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yollarda sürücüler araçlarının farlarını yakarak düşük hızda gitmek zorunda kaldı.
Kent merkezinde görülen yoğun sis ise sabah iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşları da etkiledi.
Kaynak: AA