22.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:00

Ağrı'da yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı.

Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum kara yollarında yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yollarda sürücüler araçlarının farlarını yakarak düşük hızda gitmek zorunda kaldı.

Kent merkezinde görülen yoğun sis ise sabah iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşları da etkiledi.

Kaynak: AA