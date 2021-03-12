Ağrı-İran kara yolu yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Ağrı'da etkili olan yoğun tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan tipi yüzünden görüş mesafesinin düştüğü Ağrı-İran kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Bu güzergahtaki Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinin yollarında da çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahta mahsur mahsur kalan vatandaşlar ile sürücüler, Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından misafir edildi.

Öte yandan, Ağrı-Van ve Ağrı-Bitlis çevre yolunda da fırtına nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez