Ağrı ile Kars'ta kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
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Ağrı ile Kars'ta kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

05.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:30
Ağrı ile Kars'ta kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Ağrı ile Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Ağrı ile Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Ağrı'da dün başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Vatandaşlar sabah iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Karayolları 123. Şube Şefliği ve belediye ekipleri de sorumluluk alanındaki yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Kar yağışıyla beyaza bürünen Kars'ta ise esnaf, yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için bazı alanlara yem bıraktı.

Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanmalar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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