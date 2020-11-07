Ağrı ile Ardahan'da sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağrı ile Ardahan'da sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor

07.11.2020 10:03 | Son Güncelleme: 07.11.2020 10:06
Ağrı ile Ardahan'da sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesindeki Ağrı ile Ardahan'da sağanak ve karla karışık yağmurun etkili olacağı bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesindeki Ağrı ile Ardahan'da sağanak ve karla karışık yağmurun etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Ağrı çevresi ile Ardahan'ın kuzey kesimlerinde sağanak, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 2, Kars ve Ardahan'da 3, Ağrı'da 4, Erzincan'da 5, Tunceli'de 7 ve Iğdır'da 10 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli ve Iğdır'da 16, Erzincan'da 14, Ağrı'da 12, Kars'ta 10, Erzurum'da 9 ve Ardahan'da 8 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

İlgili Haberler

Karla karışık yağmur etkili oldu
Karla karışık yağmur etkili oldu
Doğu Anadolu'da sağanak yağış ve rüzgar bekleniyor
Doğu Anadolu'da sağanak yağış ve rüzgar bekleniyor
Ağrı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı
Ağrı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Ersin Tatar Murat Kurum Mesut Yılmaz Emmanuel Macron
Magazin Halil Sezai Aleyna Tilki İkbal Gürpınar Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Erol Bulut Sinan Gümüş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ölü Çocuk Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı ile Ardahan'da sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 10:06:35. #1.15#
title