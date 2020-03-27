AĞRI İlacı biten yaşlı amcanın imdadına polisler yetişti İlacı biten yaşlı amcanın imdadına polisler yetiştiAĞRI'da koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle biten ilaçlarını almak için evden çıkamayan Zeki Arslan'ın (66) yardımına polisler koştuMerkez Sıtkiye Mahallesi'nde yaşayan Zeki Arslan, raporlu olarak kullandıkları ilaçları bitince...

İlacı biten yaşlı amcanın imdadına polisler yetişti

AĞRI'da koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle biten ilaçlarını almak için evden çıkamayan Zeki Arslan'ın (66) yardımına polisler koştu

Merkez Sıtkiye Mahallesi'nde yaşayan Zeki Arslan, raporlu olarak kullandıkları ilaçları bitince 155'i arayarak yardım istedi. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu, evinden aldıkları Arslan'ı raporunun yenilenmesi için sağlık ocağına götürdü. Görevli doktor tarafından raporu yenilenen Arslan'ı ekip otosuyla eczaneye götüren, polisler ilaçlarını alarak yeniden evine bıraktı.

İlaçlarını alıp sorunsuz bir şekilde evine dönen Arslan polis ekiplerine teşekkür ederek, 'Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

Kaynak: DHA