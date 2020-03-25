Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü'ne İŞKUR üzerinden 55 işçi alınacak Ağrı İŞKUR İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 55 işçi alımı yapılacağı bildirildi.

Ağrı İŞKUR İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 55 işçi alımı yapılacağı bildirildi.

Başvuruların internet ortamının yanı sıra e-devlet ve Alo 170 hattından yapılacağı belirtilen açıklamada, "İŞKUR aracılığı ile ilan edilen ve zaman zaman hizmet binalarımızda yoğunluğa neden olan kamu işçi alımı ilan başvurularının ikinci bir duyuruya kadar esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak veya E-devlet ve Alo 170 hattı üzerinden alınacağı 15.03.2020 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde duyurulmuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından ilimizde il düzeyinde toplam 55 kişilik kamu işçi alımı yapılması planlanmaktadır. Söz konusu işçi alım ilanları 26.03.2020 tarihinde (yani bu gece saat 24: 00'dan sonra) ilana alınması planlanmaktadır, Başvuru 30.03.2020 tarih saat 23: 59 da sona erecektir.

İlanlara başvurular; esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı girişi yapılarak veya e-devlet veya Alo 170 hattı üzerinden alınacaktır. Konuyla ilgili olarak kamu işçi alım ilanlarına nasıl başvuru yapılacağını göstermek amacıyla rehber hazırlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca kurum internet sitesi üzerinden de gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı kaydedildi. - AĞRI

Kaynak: İHA