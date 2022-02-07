Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in ikinci yarıyıl mesajı

AĞRI (Bültenler) - İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, mesajında, "2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ile birlikte yönetici, öğretmen ve velilerimizle uyum içinde bizlere emanet edilen evlatlarımızı geleceğe hazırlamak ve onların geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamak yegane hedefimizdir. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onları en iyi şekilde bilgilerle donatmak, eğitim öğretim süreçlerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak bizlerin öncelikli görevidir"dedi.

Okullarda eğitim öğretimin kalitesinin artırılması ve eğitim ortamlarının sürekli geliştirilmesi yönünde çalışma yaptıklarını belirten Kökrek, öğrencilere seslenerek,"Başarılı bir birinci dönem geçirdiniz, dinlenmek için zaman buldunuz. Bugün itibariyle 2021-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi de başlamış oldu. İkinci dönem hem toparlanmak için hem de birinci dönem elde ettiğiniz başarıları devam ettirmek için önemlidir. Ümit ediyorum ki ikinci dönem sizler için daha etkili ve daha verimli bir dönem olacaktır. Sizlerden beklentimiz sağlam bir inanç ve istekle derslerinize sımsıkı sarılmanız ve hayalini kurduğunuz hedeflere ulaşmak için azami gayret göstermenizdir. Bunların yanı sıra sevgi, saygı, yardımseverlik, erdemli ve ahlaklı olma gibi temel insani değerleri de kişilik hamuruna katmanız, büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda bizlerde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada üzerimize düşen ne görev varsa yerine getireceğiz"ifadelerini kullandı.

Velilere de seslenen Kökrek,"Çocuklarımıza iyi bir model olmalı, öğretmenlerimizle işbirliği içinde çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlamalı, onların takipçisi olmalıyız. Geleceğimiz olan çocuklarımızı, ülkemizin ihtiyacı olan eğitimli insan gücü özelliklerine uygun olarak yetiştirmek için tüm imkanlarımızı Ağrı'mızın hizmetine sunma çabası içindeyiz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle, 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diler; sağlıklı ve başarılı bir dönem geçirilmesini temenni ediyorum"diye konuştu.

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