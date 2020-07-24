Ağri Il Merkezi Taşlıçay Deresi ıslah çalışması devam ediyor Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ağrı'ya yaptığı yatırımlarla Ağrı ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Ağrı il merkezinden geçen Taşlıçay deresinde yapılacak olan çalışmayla Ağrı'nın çehresini değiştirecek yeni sosyal yaşam alanları kazandıracaktır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak Ağrı'ya Baraj, Gölet ve Sulama tesislerinin yanı sıra Islah çalışmalarıyla da çiftçilerini desteklemeye devam ediyor. Ağrı'nın Çehresini Değiştiriyoruz Ağrı ilimizin çehresini değiştirecek olan ve çalışmaları devam eden Taşlıçay Deresi ıslah çalışmasında bu güne kadar 1350 metre beton duvar imalatı, 600 metre kılavuz kanallı taban beton kaplama, 1000 metre ferforje imalatının tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 'Çalışmaların tamamlanmasıyla Ağrı İl merkezinde bulunan Taşlıçay Deresi cazibe merkezi haline gelecektir. Genel Müdür Yıldız son olarak Taşlıçay Deresi ıslah çalışmasında fiziki olarak %65 gerçekleşme sağlandığının altını çizerek, çalışmaların 2020 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Kaynak: Bültenler