Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor Ağrı Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında şehir merkezinde ve şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor.

24.05.2020 22:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:24

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor

AĞRI - Ağrı Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında şehir merkezinde ve şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, Ağrı Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri vatandaşların kısıtlamaya uymalarını sağlamak amacıyla şehir merkezinde ve şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler yapıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin drone ile çektiği görüntülerde vatandaşların kısıtlamaya uyduğu ve şehrin sessizliğe büründüğü dikkat çekti.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor

Kaynak: İHA

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