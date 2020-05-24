Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor

Ağrı Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında şehir merkezinde ve şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor
24.05.2020 18:30 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:33

Ağrı Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında şehir merkezinde ve şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, Ağrı Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri vatandaşların kısıtlamaya uymalarını sağlamak amacıyla şehir merkezinde ve şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler yapıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin drone ile çektiği görüntülerde vatandaşların kısıtlamaya uyduğu ve şehrin sessizliğe büründüğü dikkat çekti. - AĞRI

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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