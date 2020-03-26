Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden korona virüse yönelik bilgilendirme çalışmaları
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Emniyet Müdürlüğü, Ağrı, Yerel

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden korona virüse yönelik bilgilendirme çalışmaları

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden korona virüse yönelik bilgilendirme çalışmaları Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte broşür dağıtarak, afişler asarak ve anonslar yaparak halkı korona virüse karşı bilgilendiriyor.

26.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:29
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden korona virüse yönelik bilgilendirme çalışmaları

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden korona virüse yönelik bilgilendirme çalışmaları

AĞRI - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte broşür dağıtarak, afişler asarak ve anonslar yaparak halkı korona virüse karşı bilgilendiriyor.

Dünya gündeminden düşmeyen korona virüs salgınının Türkiye'de de ölümlere neden olmasının ardından, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinde halkı korona virüse karşı bilgilendirmek amacıyla broşür dağıtıp, afişler asıp, anonslar yapıyor. Özellikle 65 yaş ve üzeri ve sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlara yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden korona virüse yönelik bilgilendirme çalışmaları

Kaynak: İHA

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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden korona virüse yönelik bilgilendirme çalışmaları

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