Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Korana Virüsle Mücadeleye Yönelik Tedbirleri Arttırdı
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü korona virüsle mücadele kapsamında ildeki tedbirleri arttırarak uygulama noktalarında vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarıyor.
02.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:40
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü korona virüsle mücadele kapsamında ildeki tedbirleri arttırarak uygulama noktalarında vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarıyor.
Korona virüsle mücadele kapsamında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uygulama noktalarında vatandaşları durdurarak kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. ile giriş çıkışlarda da çift yönlü kontroller yapılmaya başlandı. - AĞRI
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Kaynak: İHA