Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde uzaktan ve yüz yüze öğretim birlikte verilecek
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde uzaktan ve yüz yüze öğretim birlikte verilecek

23.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:44
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde uzaktan ve yüz yüze öğretim birlikte verilecek

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine göre bahar döneminde uzaktan ve yüz yüze öğretimin birlikte yürütülebileceği karma eğitim modeli uygulamasının başlayacağını bildirdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine göre bahar döneminde uzaktan ve yüz yüze öğretimin birlikte yürütülebileceği karma eğitim modeli uygulamasının başlayacağını bildirdi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitenin senato kurulunca alınan kararda, Sağlık Bakanlığının görüşleri ve Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yayımlanan "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci" çerçevesinde, 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemine uzaktan eğitim modeliyle eş zamanlı olarak yüz yüze eğitime kademeli olarak geçeceklerini belirtti.

Salgının gidişatına göre maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek yüz yüze eğitime kademeli olarak geçeceklerini belirten Karabulut, "Senatoda alınan kararlar doğrultusunda ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda bulunan teorik dersler ve bu derslerle bütünleşen laboratuvar uygulamalarının uzaktan eğitim yoluyla eş zamanlı olarak yürütülmesi kararı alındı." dedi.

Karabulut, sağlık alanında eğitim veren Eczacılık Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu başta olmak üzere tüm teorik derslerin uzaktan eğitim yoluyla eş zamanlı yapılması, uygulama eğitimlerinin ise mümkün olduğunca uzaktan eğitim yoluyla senkron yapılmasının önerildiğini belirtti.

Rektör Karabulut, "Eş zamanlı yapılması mümkün olmayan durumlarda Kovid-19 sürecinin seyrine göre pandemiden korunma, fiziki koşullar ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak seyreltilmiş gruplar halinde dönüşümlü olarak dönem içerisinde yüz yüze yapılmasına, dönem içerisinde yapılamaması durumunda da bu dersler için yaz döneminde yoğunlaştırılmış program uygulanması hususunda nihai kararların ilgili birimlerce alınması kararlaştırıldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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