Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrencilerine Müzik Ziyafeti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrencilerine Müzik Ziyafeti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Müzik Kulübü öğrencileri, Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulunda konser verdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrencilerine Müzik Ziyafeti


Öğrencilerin yanı sıra akademik, idari personelin de ilgi gösterdiği konserde öğrenciler sınav öncesi moral depoladı.

Ahmed-i Hani MYO'nun öğrencilerinden sesine güvenen öğrencilerin mikrofon başına geçmesiyle daha samimi bir hal alan konser, çekilen halaylarla daha da renklendi.
Ahmed-i Hani MYO'nun öğrenci ve personelinin misafir perverliğinden çok etkilenen kulüp öğrencileri ve onlara eşlik eden hocalarının daha kapsamlı bir etkinlikte tekrar bir araya gelme sözü ile konser sona erdi.

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