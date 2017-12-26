Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrencilerine Müzik Ziyafeti
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Müzik Kulübü öğrencileri, Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulunda konser verdi.
Öğrencilerin yanı sıra akademik, idari personelin de ilgi gösterdiği konserde öğrenciler sınav öncesi moral depoladı.
Ahmed-i Hani MYO'nun öğrencilerinden sesine güvenen öğrencilerin mikrofon başına geçmesiyle daha samimi bir hal alan konser, çekilen halaylarla daha da renklendi.
Ahmed-i Hani MYO'nun öğrenci ve personelinin misafir perverliğinden çok etkilenen kulüp öğrencileri ve onlara eşlik eden hocalarının daha kapsamlı bir etkinlikte tekrar bir araya gelme sözü ile konser sona erdi.