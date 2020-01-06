Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrencilerinden Huzurevi Ziyareti
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrencilerinden Huzurevi Ziyareti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında huzurevi ziyareti düzenlendi.

06.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:22
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrencilerinden Huzurevi Ziyareti

Huzurevini ziyaretine Sağlık Kültür ve Daire Başkanı KARAOĞLAN, AİÇÜ Toplum Gönüllüleri ile Yeniler Kulübü üyesi öğrenciler katıldı.

Huzurevi sakinleri ziyareti ile öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarına, toplumsal dayanışma ve iletişim kurmalarına katkı sunmayı amaçladıklarını belirten KARAOĞLAN, "Unutmayalım ki hepimizin yarının yaşlılarıyız. Yaşlılarımız milletimizin onurudur. Onlara sahip çıkmak ve ilgilenmek tüm bireylerin vatandaşlık görevidir" dedi.

Yanlarında getirdikleri çiçekleri hediye eden öğrencilere huzurevi sakinleri yaşamlarından örnekler vererek hayat boyu biriktirdikleri tecrübelerini anlattı.

Kaynak: Bültenler
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