Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden bir ilk

05.09.2019 16:55

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bünyesinde açılan Arapça Bölümü, yüzde 100 Arapça eğitimi verme özelliği ile Türkiye'de bir ilk olacak.



Çılan yeni bölümle ilgili Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Malezya Sultan Zeynelabidin Üniversitesi öğretim üyesi ve Malezya Terengganu Eyaleti Dini Okullar temsilcisi Dr. Ahmad Fauzi Hasan, Başakşehir Arapça ve İslami İlimler Akademisi Genel Sekreteri Esad Shemshi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı İsam Ali'yi makamında ağırladı. Ziyarette, İslami İlimler Fakültesi bünyesinde açılan ve yüzde 100 Arapça eğitim verecek olan Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip bölümde öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrenciler ve Malezya'dan gelecek öğrencilerle ilgili konular ele alındı.



Ardından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bünyesinde açılan yeni bölümle ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, bölümdeki tüm öğrencilerin yabancı uyruklu olacağını belirterek, Üniversite olarak 'Doğudan Yükselen Işık' parolasıyla çıktıkları yolda her zaman olduğu gibi öncü olmaya devam edeceklerini söyledi. Fiziki, sosyal ve akademik gelişimini her geçen gün artıran Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin ilklere imza atmaya devam ettiğini belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, açılan Arapça Bölümü ile Üniversitenin yabancı dil öğretimindeki ağırlığının daha da artacağını kaydetti.



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin bölgesinin en önemli eğitim kurumlarından olduğunu ifade eden Malezya Sultan Zeynelabidin Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Ahmad Fauzi Hasan ise yaptığı açıklamada, Malezyalı öğrencilerin üniversitede öğrenim görecek olmalarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Karşılıklı plaket ve hediyelerin verilmesi ile sona eren ziyaret sonrası Malezya heyeti, merkezi yerleşkedeki İslami İlimler Fakültesi ile sosyal donatıları gezme imkanı buldu. - AĞRI

Kaynak: İHA