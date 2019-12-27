Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Duo Keman Resitali

27.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:29

Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen Duo Keman Konserine, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ile davetliler katıldı.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalından Öğr. Gör. Emre YÜCELAND ile aynı bölümden 2. sınıf öğrencisi Leyla SÜSLÜ tarafından verilen konserde, Türk ve Dünya müziğine ait seçkin eserler keman eşliğinde yorumlandı. Konserde J. S. Bach, I. Pleyel, W. A. Mozart gibi dünyaca ünlü klasik bestecilerin ölümsüz eserlerinin yanı sıra Manastır Türküsü, Tavas Zeybeği gibi eserler sunuldu.

Kaynak: Bültenler