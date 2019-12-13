Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde "Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi" düzenlendi

13.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:53

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Ağrı Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere, 'Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi' verildi.



Nezehat Çeçen Konferans Salonunda AİÇÜ ile Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen 'Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi'ne, akademisyen, idari personel ile öğrenciler katıldı.



Üç gün süren eğitimde, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerine, İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan aile hekimi, diyetisyen, psikolog, ebe ve hemşireler tarafından anne sütünün önemi, gebelik ve doğum sürecinde emzirme, emzirme öyküsünün alınması ve emzirmenin değerlendirilmesi, annelerin emzirme ile ilgili nasıl destekleneceği, özel durumlarda emzirmenin nasıl sağlanacağı, on adımda doğru emzirme basamakları, tamamlayıcı beslenme konuları ile Sağlık Bakanlığı'nın yürütmekte olduğu Bebek Dostu Hastane ve Anne Dostu Hastane projesi hakkında bilgi verildi.



Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerine 20 saatlik verilen eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olan öğrencilere Sağlık Bakanlığı onaylı eğitim sertifikalarını Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Caner Özdemir verdi. - AĞRI

Kaynak: İHA