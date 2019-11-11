Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 5 Bin Fidan "Geleceğe Nefes" oldu

11.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:07

Cumhurbaşkanlığı tarafından "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edilen 11 Kasım'da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) 5 bin fidan, geleceğe nefes olması için toprakla buluşturuldu. Etkinlikte Rektör Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, üniversitede öğrenim gören yurt içi ve dışından öğrenciler fidan dikti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmesi sonrası başlayan ağaçlandırma seferberliği ile yurt genelinde 11 milyon ağacın dikimi yapıldı. Daha yeşil bir Türkiye için "Geleceğe Nefes" sloganı ile ülke genelinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında AİÇÜ merkez ve sağlık yerleşkelerinde de fidanlar toprakla buluştu.



"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında merkezi yerleşkede gerçekleştirilen fidan dikim törenine Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yapılan duanın ardından iki adet Sarı Çamı toprağa diken Prof. Dr. Karabulut, yüzde 65'i yeşil alan olarak düzenlenen kampüste yaklaşık 110 bin ağacın yer aldığını, bugün dikimi yapılan Sarı Çam, Huş, Kara Ağaç, Leylaktan oluşan 5 bin ağaçla birlikte bu sayının 115 bine ulaştığını söyledi.



Prof. Dr. Karabulut, "Fidan dikmek, bir nefesi canlandırmak demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın himayelerinde gerçekleştirilen bu büyük kampanyaya üniversite olarak iştirak ettik ve 5 bin fidanı toprakla buluşturduk. Ağaç dikimi çok önemli ve bunu kendimize bir görev olarak biliyoruz. Zaten kampüsümüzü de bu anlayışla yeşil ve doğayla iç içe bir yapıda dizayn ettik. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) de tavsiyeleri doğrultusunda ağaç dikmeye ve kampüsümüzü daha da yeşillendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Kampüs alanındaki fidan dikim etkinliğine Malezya, Endonezya, Somali, Özbekistan, Tacikistan, Nijerya, Kırgızistan, Suriye, Çin ve İran gibi ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrenciler de katıldı. İslami İlimler Fakültesi Arapça Bölümü öğrencilerinden Nijeryalı Bashir Salihi, "Dünyada ilk kez bir ülkenin tamamında aynı gün ve saatte fidan dikimi gerçekleştiriliyor. Ben ve arkadaşlarım böylesine önemli bir etkinliğe katıldığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz. Türkiye'de olduğumuz süre içerisinde her yıl bu etkinliğe katılmayı düşünüyoruz" dedi.



Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Bölümünden Türkmenistanlı Aylar Atdayeva da ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığını, üniversitede diktiği fidanın büyümesini sürekli olarak takip edeceğini söyledi. - AĞRI

Kaynak: İHA