Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi güneşten aldığı enerjiyle aydınlanıyor
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi güneşten aldığı enerjiyle aydınlanıyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi güneşten aldığı enerjiyle aydınlanıyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, elektrik ihtiyacının yazın yüzde 50'sini, kışın da yüzde 10'unu güneş enerjisi santralinden karşılıyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, elektrik ihtiyacının yazın yüzde 50'sini, kışın da yüzde 10'unu güneş enerjisi santralinden karşılıyor.

Üniversite yerleşkesinde geçen yıl hayata geçirilen "500 kilovat Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali Kurulumu" projesi sayesinde, yılda 900 bin lira civarında tasarruf sağlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AA muhabirine, 500 kilovatlık güneş enerjisinin üniversite için çok önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Ağrı'nın Türkiye'nin ikinci dereceden en önemli güneş enerjisi elde edilebilen illerinden olduğunu belirten Karabulut, "Biz de bunu dikkate alarak Ağrı'da güneş enerjisiyle üniversitemiz ve ülkemize katkı sağlamak adına projemizi faaliyete geçirdik. Güneş enerji santralinin 3 milyon 300 bin civarında maliyeti oldu. Ortalama olarak 900 bin lira civarında yıllık gelir elde ediyoruz." dedi.

Karabulut, üniversite kampüsünün elektriğinin kış aylarında yüzde 10'unu güneş enerjisinden sağladıklarını dile getirerek, bu oranın yaz aylarında yüzde 50'ye çıktığını ifade etti.

"4 yıllık sürede sistem kendisini amorti ediyor"

Elde edilen elektriğin üniversiteye büyük katkı sağladığını vurgulayan Karabulut, şöyle konuştu:

"Yıllık ortalama 900 bin lira civarında katkı çok önemli. Güneş enerjisi aslında ticari anlamda da çok uygun bir enerji kaynağı. Yaklaşık 4 yıllık sürede bu sistem kendisini amorti ediyor ve ondan sonra bir anlamda bedava size kalıyor. Bu da üniversitemiz için oldukça önemli bir kaynak olarak devam ediyor. Bu yıl ortalama 800 bin lira civarında gelir elde ettik."

Karabulut, ilerleyen dönemlerde santralin kapasitesini 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Santrale 500 kilovatlık paneller ekledikleri zaman özellikle yaz aylarında aydınlatma dahil üniversite enerjisinin tümünü karşılama imkanları olacağını bildiren Karabulut, "Kışın da elektriğin yüzde 20-30'unu karşılamış olacağız. Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji çok önemli. Türkiye'de özellikle son 5 yılda güneş ve rüzgar enerjilerini aktif kullandığımız bir döneme girdik. Ülkemiz bu anlamda çok ciddi bir mesafe kaydetti." ifadelerini kullandı.

Karabulut, çevre için de önemli olan bir proje hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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