Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 yataklı yanık ünitesi kurulacak
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 yataklı yanık ünitesi kurulacak

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 yataklı yanık ünitesi kurulmasının Sağlık Bakanlığınca onaylandığını bildirdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 yataklı yanık ünitesi kurulacak
25.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:45

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 yataklı yanık ünitesi kurulmasının Sağlık Bakanlığınca onaylandığını bildirdi.

Millitvekili Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ettiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) arasında imzalanan afiliasyon protokolü ile Ağrı Devlet Hastanesinin artık "Sağlık Bakanlığı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi" olarak hizmet vereceğini anımsattı.

Ağrı'nın bundan sonra daha nitelikli sağlık hizmeti alacağını vurgulayan Çelebi, şunları kaydetti:

"Ağrı'ya kazandırdığımız sağlık hizmetlerine yenilerini ekliyoruz. Yanık ünitesi büyük bir eksiklikti ve talebimiz uygun görüldü. Ağrı Devlet Hastanemizin eğitim ve araştırma hastanesi olmasıyla 10 yataklı yanık ünitesi kurulması Sağlık Bakanlığımız tarafından onaylandı. Sağlık personeline gerekli eğitimlerin verilmesi ve altyapının hazırlanmasının ardından yanık ünitesini de hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş, Ağrımıza kazandırmış olacağız. Sağlık alanında ülkemize çağ atlatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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