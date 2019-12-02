Ağrı haftaya kar yağışıyla başladı
Ağrı'da hafta sonu aralıksız yağan yağmur, yerini kar yağışına bıraktıAğrı ve ilçelerinde hafta sonu aralıksız yağan yağmur pazartesi sabahı yerini kar yağışına bıraktı.
02.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:10
Ağrı'da hafta sonu aralıksız yağan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı
Ağrı ve ilçelerinde hafta sonu aralıksız yağan yağmur pazartesi sabahı yerini kar yağışına bıraktı. Kentte sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, kar yağışıyla karşılaştı. - AĞRI
Kaynak: İHA