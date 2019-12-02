Ağrı haftaya kar yağışıyla başladı
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Ağrı haftaya kar yağışıyla başladı

Ağrı'da hafta sonu aralıksız yağan yağmur, yerini kar yağışına bıraktıAğrı ve ilçelerinde hafta sonu aralıksız yağan yağmur pazartesi sabahı yerini kar yağışına bıraktı.

02.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:10
Ağrı haftaya kar yağışıyla başladı

'da hafta sonu aralıksız yağan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı


Ağrı ve ilçelerinde hafta sonu aralıksız yağan yağmur pazartesi sabahı yerini kar yağışına bıraktı. Kentte sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, kar yağışıyla karşılaştı. - AĞRI

Kaynak: İHA
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